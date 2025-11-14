New Concept Energy: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

New Concept Energy hat am 12.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte New Concept Energy ebenfalls 0,010 USD je Aktie eingebüßt.

Beim Umsatz wurden 0,0 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,0 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at