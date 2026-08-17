New Constructors Network gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

New Constructors Network hat am 14.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 12,73 JPY. Im Vorjahresquartal waren -20,220 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat New Constructors Network in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,32 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,81 Milliarden JPY im Vergleich zu 1,79 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at