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12.08.2026 06:31:29
NEW COSMOS ELECTRIC: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
NEW COSMOS ELECTRIC hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es stand ein EPS von 33,87 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NEW COSMOS ELECTRIC noch ein Gewinn pro Aktie von 77,26 JPY in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NEW COSMOS ELECTRIC in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,60 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10,81 Milliarden JPY im Vergleich zu 10,99 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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