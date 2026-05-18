NEW COSMOS ELECTRIC mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

NEW COSMOS ELECTRIC ließ sich am 15.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat NEW COSMOS ELECTRIC die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 98,24 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NEW COSMOS ELECTRIC 41,34 JPY je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NEW COSMOS ELECTRIC im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13,33 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 12,64 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 424,88 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei NEW COSMOS ELECTRIC ein Gewinn pro Aktie von 273,24 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 50,09 Milliarden JPY – ein Plus von 18,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem NEW COSMOS ELECTRIC 42,15 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at