NEW COSMOS ELECTRIC präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

NEW COSMOS ELECTRIC gab am 14.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 142,98 JPY. Im Vorjahresviertel hatte NEW COSMOS ELECTRIC 99,81 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat NEW COSMOS ELECTRIC mit einem Umsatz von insgesamt 13,65 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,77 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 26,75 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at