NEW COSMOS ELECTRIC präsentierte Quartalsergebnisse

NEW COSMOS ELECTRIC hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 96,27 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NEW COSMOS ELECTRIC 142,98 JPY je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11,55 Milliarden JPY – eine Minderung von 15,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 13,65 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at