NEW COSMOS ELECTRIC verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

NEW COSMOS ELECTRIC äußerte sich am 14.02.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 76,38 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 63,19 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 9,14 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,42 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at