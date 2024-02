NEW COSMOS ELECTRIC veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

NEW COSMOS ELECTRIC gab am 14.02.2024 die Zahlen für das am 31.12.2023 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 67,10 JPY gegenüber 76,38 JPY im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,19 Prozent auf 9,80 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,14 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at