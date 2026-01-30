New Delhi Television verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

New Delhi Television präsentierte in der am 28.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 10,13 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -6,860 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,33 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,50 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at