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23.07.2026 06:31:29
New Delhi Television: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
New Delhi Television gab am 21.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
New Delhi Television hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 7,24 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -8,670 INR je Aktie gewesen.
Der Umsatz lag bei 1,17 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 8,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,08 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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