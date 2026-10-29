New Delhi Television: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

New Delhi Television präsentierte in der am 26.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 5,61 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -11,490 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 1,29 Milliarden INR gegenüber 1,22 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at