New Destiny Mining mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

New Destiny Mining ließ sich am 29.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat New Destiny Mining die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,010 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.at