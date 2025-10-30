New Destiny Mining: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

New Destiny Mining lud am 28.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,040 CAD beziffert. Im Vorjahr waren -0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at