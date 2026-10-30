New Destiny Mining veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

New Destiny Mining hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,020 CAD. Im Vorjahr waren -0,040 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at