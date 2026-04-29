Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
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29.04.2026 11:04:29
New Disney Boss Is Tested by Trump and His Administration
Josh D’Amaro, who took the helm in February, will have to lead Disney through surprising new scrutiny from the president.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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