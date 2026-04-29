Walt Disney Aktie

Walt Disney für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855686 / ISIN: US2546871060

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29.04.2026 11:04:29

New Disney Boss Is Tested by Trump and His Administration

Josh D’Amaro, who took the helm in February, will have to lead Disney through surprising new scrutiny from the president.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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