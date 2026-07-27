New Earth Resources präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

New Earth Resources hat am 24.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,300 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,070 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,350 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at