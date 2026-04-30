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30.04.2026 06:31:29
New East New Materials A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
New East New Materials A lud am 28.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,05 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,010 CNY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 34,36 Prozent auf 110,0 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 81,8 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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