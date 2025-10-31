New East New Materials A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

New East New Materials A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0,01 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei New East New Materials A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,030 CNY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat New East New Materials A 103,4 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 11,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 116,7 Millionen CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at