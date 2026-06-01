New Energy Metals öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

New Energy Metals ließ sich am 29.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat New Energy Metals die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,010 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at