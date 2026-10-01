New Energy Metals präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

New Energy Metals hat am 29.09.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,060 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,040 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,090 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at