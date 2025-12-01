New Energy Metals stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

New Energy Metals hat am 28.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

New Energy Metals hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.at