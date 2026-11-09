New England Realty Associates LP Depositary Receipts öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

New England Realty Associates LP Depositary Receipts lud am 06.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,24 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte New England Realty Associates LP Depositary Receipts -0,150 USD je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 24,2 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte New England Realty Associates LP Depositary Receipts einen Umsatz von 23,7 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at