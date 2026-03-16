New England Realty Associates LP Depositary Receipts präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

New England Realty Associates LP Depositary Receipts hat sich am 13.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

New England Realty Associates LP Depositary Receipts hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,20 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 23,6 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20,4 Millionen USD umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,72 USD beziffert. Im Vorjahr hatte New England Realty Associates LP Depositary Receipts 4,46 USD je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 89,20 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte New England Realty Associates LP Depositary Receipts 80,53 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at