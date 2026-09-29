Aviva Aktie
WKN: 854013 / ISIN: GB0002162385
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29.09.2026 15:32:51
New English homes in flood-risk areas could become uninsurable, says Aviva boss
Amanda Blanc says flooding threat is ‘absolutely increasing’, as she also warns ministers over ‘kite flying’ before budget
The boss of Britain’s biggest insurer has said that homes being built now in England could become uninsurable in the future because they are sited in flood-risk areas.
Amanda Blanc, the chief executive of Aviva, said the flooding threat was “absolutely increasing”.Continue reading...
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