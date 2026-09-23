ERA Mining Machinery Aktie
WKN DE: A0X91P / ISIN: KYG3108S1066
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23.09.2026 10:21:00
New Era Energy & Digital Is Up by More Than 60% This Month. Here's What's Fueling the Rally.
New Era Energy & Digital (NASDAQ: NUAI) stock has surged by more than 60% over the past month, attracting more attention as the broader neocloud trade gains momentum. With a market cap still below $1 billion, it's much smaller than more established neoclouds. While the growth stock has had a volatile journey this year, real foundational shifts are driving the current rally.
New Era Energy & Digital hopes to secure hyperscaler tenants for its upcoming facilities. While an option on a 7-gigawatt New Mexico site shows the company's potential if it exercises the option and builds the facility, its Texas site offers a shorter path to monetization.
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