New Era Helium Aktie
WKN DE: A4091Q / ISIN: US64428N1090
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21.09.2026 17:06:09
New Era Energy & Digital Stock Rises 30% After 20-Year Power Agreement Announcement
(RTTNews) - New Era Energy & Digital, Inc. (NUAI) is up 29.52 percent, gaining $1.73 to $7.59 on Monday. The move comes after the company announced that its subsidiary, TCDC PowerCo LLC, entered into a 20-year power purchase agreement with Luminant ET Services Company, an affiliate of Vistra Corp., to supply a minimum of 200 MW and up to 207 MW of power for Phase 1 of its Texas Critical Data Center project.
New Era Energy & Digital is currently trading at $7.59, up from the previous close of $5.86 after opening at $6.86 on the Nasdaq. The stock has traded between $6.75 and $7.79 during the session, with trading volume at 13.31 million shares versus average volume of 7.26 million.
Under the agreement, Luminant will supply power from Vistra's 1,180 MW natural gas-fired facility in Odessa, Texas, located next to the data center site. The contracted power is expected to be available in the third quarter of 2027. New Era also entered a development framework agreement with Vistra covering future power development, under which Vistra will receive a 5 percent non-voting interest in the portion of the data center project it serves.
Shares have traded between $0.57 and $9.44 over the past 52 weeks.
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