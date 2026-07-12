ERA Mining Machinery Aktie
WKN DE: A0X91P / ISIN: KYG3108S1066
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13.07.2026 01:29:06
New era for Gibraltar with removal of 118-year-old border controls with Spain
It is hoped that free movement between the UK territory and Spain will provide an economic boost.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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