New Era Helium informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

New Era Helium hat am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,21 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte New Era Helium ebenfalls 0,210 USD je Aktie eingebüßt.

Umsatzseitig standen 0,0 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 80,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem New Era Helium 0,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at