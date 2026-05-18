New Era Helium veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

New Era Helium lud am 15.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,16 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,240 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 0,8 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at