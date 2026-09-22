Burnham Holdings Aktie
WKN DE: A0YH6N / ISIN: US1222952079
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22.09.2026 15:10:23
New EU industry rules would damage UK, warns Burnham
The prime minister says he will raise his concerns when he meets the European Commission President later.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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