New Flyer Industries: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

New Flyer Industries hat am 11.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,94 CAD, nach 0,220 CAD im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat New Flyer Industries in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,43 Milliarden CAD im Vergleich zu 1,17 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 1,670 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte New Flyer Industries ein Ergebnis je Aktie von -0,040 CAD vermeldet.

New Flyer Industries hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 5,05 Milliarden CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 4,28 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at