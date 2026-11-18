New Fortress Energy A ließ sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat New Fortress Energy A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,51 USD gegenüber -53,500 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 327,4 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 335,8 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at