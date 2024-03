New Fortress Energy LLC Registered A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

New Fortress Energy LLC Registered A ließ sich am 29.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat New Fortress Energy LLC Registered A die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,06 USD, nach 0,300 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 643,0 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 43,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 448,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 2,63 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 2,27 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.at