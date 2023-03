New Fortress Energy LLC Registered A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

New Fortress Energy LLC Registered A hat am 28.02.2023 das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,300 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,720 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

New Fortress Energy LLC Registered A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 448,7 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 30,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 648,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,930 USD beziffert, während im Vorjahr 0,470 USD je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat New Fortress Energy LLC Registered A in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 49,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,98 Milliarden USD im Vergleich zu 1,32 Milliarden USD im Vorjahr.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 1,71 USD und einen Umsatz von 2,49 Milliarden USD beziffert.

