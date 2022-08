New Fortress Energy LLC Registered A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

New Fortress Energy LLC Registered A hat am 04.08.2022 die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,810 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,030 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 497,2 Millionen USD gegenüber 223,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at