New Fortress Energy LLC Registered A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

New Fortress Energy LLC Registered A ließ sich am 13.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat New Fortress Energy LLC Registered A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2,81 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,110 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 40,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 404,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 679,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

New Fortress Energy LLC Registered A vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 6,630 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,250 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig standen 1,50 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 36,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem New Fortress Energy LLC Registered A 2,36 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at