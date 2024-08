New Fortress Energy LLC Registered A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

New Fortress Energy LLC Registered A hat am 09.08.2024 die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,44 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei New Fortress Energy LLC Registered A ein EPS von 0,580 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat New Fortress Energy LLC Registered A 428,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 23,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 561,4 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at