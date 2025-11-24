|
24.11.2025 06:31:29
New Fortress Energy LLC Registered A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
New Fortress Energy LLC Registered A hat am 21.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,07 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte New Fortress Energy LLC Registered A 0,030 USD je Aktie generiert.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 42,32 Prozent auf 327,4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 567,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!