New Fortress Energy LLC Registered A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

New Fortress Energy LLC Registered A hat am 21.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,07 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte New Fortress Energy LLC Registered A 0,030 USD je Aktie generiert.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 42,32 Prozent auf 327,4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 567,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at