New Fortress Energy LLC Registered A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

New Fortress Energy LLC Registered A hat sich am 08.08.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2023 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,580 USD, nach -0,810 USD im Vorjahresvergleich.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,53 Prozent auf 494,6 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 497,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at