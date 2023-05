New Found Gold: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

New Found Gold lud am 18.05.2023 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,110 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,140 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at