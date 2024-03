New Found Gold: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

New Found Gold hat am 22.03.2024 die Bücher zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,450 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei New Found Gold ein EPS von -0,540 CAD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0,422 CAD und einen Umsatz von 1,29 Millionen CAD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at