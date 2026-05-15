New Found Gold: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

New Found Gold hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,08 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,040 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at