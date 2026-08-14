New Found Gold stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

New Found Gold hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,03 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,050 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at