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23.04.2026 06:31:29
New Global Acreage Resources verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
New Global Acreage Resources gab am 21.04.2026 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,010 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es ebenfalls -0,010 CAD je Aktie gewesen.
Redaktion finanzen.at
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