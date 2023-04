New Gold präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

New Gold hat am 27.04.2023 die Bücher zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,030 USD gegenüber 0,020 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat New Gold im vergangenen Quartal 201,6 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte New Gold 174,7 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at