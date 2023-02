New Gold stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

New Gold äußerte sich am 16.02.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,010 USD gegenüber 0,040 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 162,8 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 19,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 202,6 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,040 USD. Im Vorjahr hatten 0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 18,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 604,40 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 745,50 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0,036 USD geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 601,55 Millionen USD taxiert.

Redaktion finanzen.at