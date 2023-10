New Gold vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

New Gold hat am 26.10.2023 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,030 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte New Gold -0,020 USD je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat New Gold in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 33,13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 201,3 Millionen USD im Vergleich zu 151,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at