New Gold vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

New Gold hat am 20.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,17 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,100 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 718,7 Millionen CAD – ein Plus von 94,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem New Gold 369,1 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 1,51 CAD beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,190 CAD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 64,53 Prozent auf 2,05 Milliarden CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,25 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at