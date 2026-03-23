|
23.03.2026 06:31:29
New Gold vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
New Gold hat am 20.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,17 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,100 CAD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 718,7 Millionen CAD – ein Plus von 94,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem New Gold 369,1 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 1,51 CAD beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,190 CAD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 64,53 Prozent auf 2,05 Milliarden CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,25 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTrump setzt Angriffswelle aus: ATX & DAX beenden Handel im Plus -- Wall Street schließlich stärker -- Asiens Börsen geben letztlich klar nach
Die heimische sowie die deutsche Börse konnten zum Wochenstart von der Verlustzone ins Plus drehen. An der Wall Street ging es weit nach oben. Die Börsen in Fernost notierten am Montag im Minus.