New Gold veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

New Gold lud am 28.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,25 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,070 CAD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 625,2 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 336,6 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at