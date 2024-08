New Gold zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

New Gold hat am 30.07.2024 die Bücher zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,10 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte New Gold -0,010 CAD je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 289,7 Millionen CAD gegenüber 247,0 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at